Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 17,4°C e i 26,9°C durante il giorno. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto alta, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Nella notte, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C. La pioggia leggera si manifesterà tra le 02:00 e le 04:00, con accumuli totali di circa 0,78 mm. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, raggiungendo il 80%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Il vento sarà moderato, con velocità che potranno toccare i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con un leggero calo rispetto al picco della mattina. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, ma la probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 4%. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento graduale, con un possibile ritorno del sole nel fine settimana. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta, suggerendo di prepararsi a un clima variabile. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 34 % 12.3 S max 26.1 Ostro 72 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.5 mm 7.5 ONO max 14.3 Maestrale 93 % 1006 hPa 6 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 80 % 3.8 O max 7.1 Ponente 91 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 24 % 2.5 ESE max 12 Scirocco 73 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +26.9° prob. 24 % 11.1 SSO max 28.9 Libeccio 45 % 1006 hPa 15 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° prob. 4 % 11.1 SO max 22.6 Libeccio 45 % 1006 hPa 18 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 10.9 SO max 19.5 Libeccio 59 % 1007 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° prob. 2 % 9 SSO max 13.8 Libeccio 69 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:00

