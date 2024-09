Meteo Rosolini, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% in alcune ore, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h da Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà fino a 24°C intorno alle 08:00, e la copertura nuvolosa scenderà al 28%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 21 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno a 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 85%, e il vento si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosolini mostrano una tendenza verso un clima nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, senza significativi cambiamenti, rendendo la settimana piuttosto uniforme dal punto di vista climatico. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 2 % 9.6 OSO max 12.7 Libeccio 82 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 1 % 10.2 O max 14.5 Ponente 79 % 1013 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 11.1 O max 16.6 Ponente 66 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 16.6 OSO max 15.7 Libeccio 52 % 1015 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 21.2 OSO max 20.3 Libeccio 48 % 1014 hPa 16 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° prob. 1 % 20.2 OSO max 21.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 11 O max 13.9 Ponente 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 11.6 O max 14.1 Ponente 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.