Meteo Rovigo, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Rovigo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con valori termici che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere un picco nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, ma con un lieve miglioramento verso le ore centrali, quando si potranno osservare anche delle schiarite. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’assenza di sole. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 45% e il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo che continuerà a essere grigio e senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.2 NNE max 4.3 Grecale 72 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.4 NNE max 4.7 Grecale 74 % 1019 hPa 7 poche nuvole +17.7° perc. +17.3° Assenti 4.5 NNO max 5.4 Maestrale 67 % 1020 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 1.7 N max 2.3 Tramontana 53 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 2.7 SSE max 3.3 Scirocco 45 % 1017 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 4 S max 5.4 Ostro 55 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 6.4 SSE max 6.7 Scirocco 70 % 1016 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 4.5 S max 4.7 Ostro 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.