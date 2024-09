Meteo Rovigo, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Rovigo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La situazione meteo si presenterà stabile, con venti provenienti da Nord Est e una leggera probabilità di precipitazioni.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà al 99%, e i venti continueranno a soffiare da Nord Est, con intensità variabile. L’umidità si attesterà attorno al 53%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente nel corso della mattinata.

Durante il pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le temperature si manterranno intorno ai 19,5°C e 20,4°C, con un cielo sempre coperto. La brezza leggera e i venti deboli da Sud contribuiranno a una sensazione di umidità, con valori che si aggireranno attorno al 55%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo circa 15,8°C alle 19:00. In questa fase, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino a tarda serata. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 82%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Le condizioni meteo rimarranno stabili, ma con l’arrivo della sera si prevede un incremento delle precipitazioni. Nei prossimi giorni, si assisterà a un lieve miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 15.4 NNE max 34.7 Grecale 73 % 1019 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° prob. 6 % 15.9 NNE max 32.6 Grecale 77 % 1018 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° prob. 18 % 15.5 NNE max 31.6 Grecale 66 % 1019 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° prob. 34 % 17.2 NE max 28.1 Grecale 57 % 1019 hPa 13 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 17 % 8 SSE max 16.1 Scirocco 59 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° prob. 8 % 2.6 SSO max 10.9 Libeccio 59 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.13 mm 8.1 SO max 11.6 Libeccio 80 % 1019 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 60 % 7.8 NO max 11.1 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:12

