Meteo Rovigo, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Rovigo di Mercoledì 25 Settembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e una progressiva stabilizzazione delle temperature durante le ore centrali. La giornata si presenterà con un cielo che passerà da sereno a coperto, con possibilità di pioggia leggera nelle prime ore della notte.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa +16,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con pioggia leggera prevista intorno all’1:00, quando la temperatura scenderà a +16,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 97% alle 2:00, con un cielo completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai +16°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +22,6°C entro le 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un certo comfort, mentre l’umidità si attesterà attorno al 56%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, tuttavia, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’aria umida potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +18,5°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 73%. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera potrebbe risultare umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì si prevede un clima prevalentemente sereno, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le temperature notturne rimarranno fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.11 mm 3.4 SO max 4.3 Libeccio 78 % 1012 hPa 4 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 23 % 4.5 N max 4.5 Tramontana 85 % 1013 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 6.4 NNE max 7 Grecale 78 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° prob. 6 % 2.8 NNO max 2.9 Maestrale 60 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° prob. 5 % 6.7 SO max 9.3 Libeccio 51 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 5 % 1.8 OSO max 2.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° prob. 6 % 5.2 ENE max 5.5 Grecale 69 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.9 OSO max 5.5 Libeccio 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:59

