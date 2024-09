Meteo Salerno, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salerno di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La mattina si prevede che le temperature aumenteranno, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno, con umidità in calo e venti leggeri. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 24°C. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che varierà da 16,6°C a 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,8 km/h e 15,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con un incremento della temperatura che raggiungerà i 23,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo al sole di splendere senza ostacoli. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, e i venti si manterranno leggeri, con intensità che non supererà i 12,7 km/h. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 35%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 19°C. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà stabile, con cielo sereno e venti leggeri. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno di Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per godere delle bellezze della città. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, offrendo un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 15.3 NNE max 19.9 Grecale 62 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 13.1 NE max 16.2 Grecale 67 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 10.7 NNE max 13.2 Grecale 61 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 5.5 N max 8.3 Tramontana 37 % 1021 hPa 12 cielo sereno +23.9° perc. +23.2° Assenti 10.1 OSO max 10.7 Libeccio 34 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 10.9 OSO max 12.7 Libeccio 38 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 4.5 ONO max 8.5 Maestrale 52 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 4.7 NNE max 5 Grecale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:40

