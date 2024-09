Meteo Salerno, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Salerno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 24,2°C e i 31,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni variabili, con intensità che raggiungerà i 13,9km/h durante la mattina.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, ci saranno nubi sparse con una percentuale di copertura intorno al 60% e temperature intorno ai 24-25°C. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 6km/h proveniente prevalentemente da Nord Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 50-60%, con temperature in aumento fino a superare i 30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con direzione che varierà da Sud a Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con valori intorno all’80-90%. Le temperature si manterranno elevate, ma con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo principalmente da Sud Ovest.

In serata, le nuvole tenderanno a diradarsi, con una copertura intorno al 30-40%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C, mentre il vento perderà progressivamente di intensità provenendo da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Salerno indicano una giornata con un mix di nuvole e schiarite, temperature elevate e vento di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo nel corso della giornata e adeguarsi di conseguenza. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Salerno, resta consigliabile consultare fonti ufficiali e meteo affidabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 6.3 NE max 6.2 Grecale 56 % 1014 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 5.3 NE max 5.4 Grecale 53 % 1015 hPa 6 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 3.9 NNE max 4.6 Grecale 47 % 1016 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +29.1° Assenti 2.4 SSO max 2.7 Libeccio 32 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +31.2° Assenti 11.4 SO max 12.5 Libeccio 39 % 1015 hPa 15 cielo coperto +30.6° perc. +30.8° Assenti 2.3 SE max 4.4 Scirocco 43 % 1015 hPa 18 nubi sparse +28.9° perc. +29° Assenti 5.5 ONO max 6.8 Maestrale 45 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28° Assenti 3.1 ONO max 7.2 Maestrale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:18

