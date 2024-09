Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a San Giovanni in Persiceto si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 18,5 km/h. Con l’avanzare delle ore, le temperature diminuiranno leggermente, mantenendo comunque valori miti per la stagione.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 12,5°C a 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto umida. A partire dalle 11:00, la temperatura percepita salirà fino a 18,8°C, creando un clima gradevole nonostante la mancanza di sole.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La velocità del vento diminuirà progressivamente, passando da 17,7 km/h a 12,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51% verso le 17:00. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto, ma con un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93%. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, quindi la serata sarà tranquilla e senza sorprese.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà quella di un clima autunnale, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.5° Assenti 18.5 O max 41.4 Ponente 49 % 1013 hPa 3 cielo coperto +12° perc. +10.5° Assenti 19.9 O max 41.2 Ponente 50 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11.1° Assenti 18.9 O max 43.7 Ponente 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16° Assenti 24.4 ONO max 31.6 Maestrale 40 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.3° Assenti 19.9 NO max 22.8 Maestrale 37 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.4° Assenti 12.3 NO max 14.6 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +14.7° Assenti 2.1 ESE max 3.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 6.2 S max 6.4 Ostro 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.