Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a San Giovanni la Punta indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate. Durante la sera, il cielo si schiarirà e le nuvole si diraderanno.

Nel dettaglio, al mattino la temperatura si attesterà intorno ai 26°C, con una sensazione termica simile. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 21km/h, con raffiche fino a 24km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, la temperatura massima sarà di circa 26,5°C, con venti sempre provenienti da Ovest a una velocità di 16,2km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere una probabilità del 73%, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole e la probabilità di precipitazioni si ridurrà al 5%. La temperatura si attesterà intorno ai 23°C, con venti leggeri da Nord Est a una velocità di 13km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a San Giovanni la Punta, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a San Giovanni la Punta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 9.3 O max 15 Ponente 60 % 1011 hPa 4 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 13 OSO max 21.1 Libeccio 59 % 1010 hPa 7 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 21 % 15.4 OSO max 24 Libeccio 60 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +25.2° perc. +25.6° 0.82 mm 14.9 O max 22.4 Ponente 70 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +24.3° perc. +24.8° 0.26 mm 13 OSO max 21.3 Libeccio 77 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.17 mm 4.7 NO max 9.9 Maestrale 65 % 1008 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° prob. 22 % 7.9 NE max 13 Grecale 76 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° prob. 23 % 5.4 ONO max 10.7 Maestrale 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:12

