Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per San Giovanni la Punta di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 18,2°C e i 20,4°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, che potrebbe risultare leggermente più bassa rispetto ai valori reali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,1°C e 20,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 73%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino a metà giornata. Le temperature continueranno a oscillare tra i 19°C e i 20,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. Il vento sarà debole, con velocità che varierà tra i 1,4 km/h e i 6,5 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, si accumuleranno, portando a un aumento della probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C e 20°C, mentre le precipitazioni diventeranno sporadiche. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 74%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno fino a 18,2°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 78%. Il vento continuerà a essere debole, con direzione variabile. Le probabilità di precipitazioni diventeranno minime, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo così un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.39 mm 4.2 OSO max 8.2 Libeccio 72 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.1° perc. +20° prob. 54 % 3.3 NNO max 4.6 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.41 mm 1.6 O max 4 Ponente 72 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.76 mm 1.4 SSE max 4 Scirocco 80 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.17 mm 3.1 ESE max 6.2 Scirocco 80 % 1016 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 39 % 5.6 E max 8.1 Levante 75 % 1016 hPa 19 poche nuvole +18.9° perc. +18.9° prob. 2 % 2.7 N max 5.8 Tramontana 79 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.1 NO max 5.3 Maestrale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

