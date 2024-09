Meteo Sanremo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sanremo per Lunedì 16 Settembre si presenteranno prevalentemente caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 20,8°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà al 100% per gran parte della giornata, con una leggera possibilità di pioggia, ma senza precipitazioni significative. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 10,3 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando intorno al 61%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, garantendo un clima gradevole.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,8°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima fresco ma umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature stabili attorno ai 20,8°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. I venti si presenteranno leggeri, rendendo l’atmosfera più sopportabile.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C, mantenendo un clima fresco e piacevole. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e temperature che potrebbero superare i 22°C. Questo cambiamento porterà a un clima più estivo, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 1.3 SSE max 5.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.9 NO max 5 Maestrale 72 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 7.5 NNO max 6.2 Maestrale 68 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 3.6 SE max 3.3 Scirocco 63 % 1012 hPa 12 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.5 SE max 5.9 Scirocco 62 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° prob. 11 % 5.7 O max 8.4 Ponente 63 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 11 % 7.7 ONO max 8.6 Maestrale 64 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 12.1 NNO max 9.9 Maestrale 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:32

