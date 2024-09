Meteo Sanremo, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,1°C. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo sereno e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si manterrà attorno ai 21,1°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest, che raggiungerà velocità di circa 13,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 63%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, passando a sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,5°C intorno alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 38,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 51,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 70%.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno a 19,6°C entro le 21:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 36,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 3%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede un cielo sereno, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni meteo. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21.6° prob. 63 % 13.5 OSO max 18.5 Libeccio 91 % 1006 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +21° Assenti 15.4 OSO max 19.7 Libeccio 89 % 1005 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 22.2 OSO max 35.4 Libeccio 79 % 1006 hPa 9 poche nuvole +21.5° perc. +21.5° Assenti 28.5 OSO max 43.7 Libeccio 67 % 1007 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 39.5 SO max 50.4 Libeccio 60 % 1007 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 39.3 SO max 52 Libeccio 70 % 1006 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 2 % 44.1 OSO max 51.7 Libeccio 69 % 1007 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° prob. 1 % 36.5 OSO max 42.4 Libeccio 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:11

