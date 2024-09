Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sant’Agata Feltria per Lunedì 23 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento, seguiti da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,4°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 91%. Con il passare delle ore, la temperatura percepita rimarrà simile, oscillando tra 13°C e 13,5°C.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. I cieli si presenteranno sereni, con temperature che raggiungeranno i 17,8°C alle 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 1,7 km/h. Tuttavia, già a partire dalle ore centrali della giornata, la situazione cambierà drasticamente.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%, e le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,48 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni continueranno a deteriorarsi, con cieli coperti e temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Le piogge leggere persisteranno, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 49%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma le temperature percepite saranno più basse, attorno ai 15,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità atmosferica. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori piogge e temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 9 % 6.6 SO max 6.1 Libeccio 91 % 1016 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° Assenti 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 91 % 1015 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 89 % 1015 hPa 9 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° prob. 3 % 2.8 ESE max 6.5 Scirocco 67 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21° perc. +20.7° 0.31 mm 6.2 ESE max 13.3 Scirocco 60 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.48 mm 5.3 ESE max 10.9 Scirocco 74 % 1011 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 55 % 5.9 S max 6.6 Ostro 79 % 1011 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 49 % 9.2 SSO max 10.2 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:01

