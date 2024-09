Meteo Scandiano, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Scandiano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un continuo avvicendarsi di piogge leggere, che accompagneranno gli abitanti della zona per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 13,1°C e i 18,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. I venti, prevalentemente provenienti da est e nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 76%. I venti soffieranno da est con una velocità di circa 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno un quadro di pioggia moderata, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 1,94 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità resterà elevata, intorno al 95%, e i venti si faranno sentire con intensità di 20 km/h.

Il pomeriggio non porterà significative variazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino alle ore serali. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,1°C, mentre l’umidità inizierà lentamente a scendere, attestandosi attorno al 56%. I venti, sempre da est-nord-est, manterranno una velocità di circa 22 km/h, creando un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,25 mm. La temperatura scenderà a circa 14,5°C, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e venti moderati. Si consiglia di tenere a mente queste informazioni per pianificare al meglio le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 8.2 E max 15.4 Levante 73 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.16 mm 14.3 E max 32.7 Levante 81 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.94 mm 10.2 ENE max 31.7 Grecale 95 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.31 mm 19.3 ENE max 37.3 Grecale 84 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.33 mm 19.1 ENE max 33.5 Grecale 69 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.2° 0.1 mm 19.3 E max 34.5 Levante 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 53 % 7.8 NNE max 17.4 Grecale 73 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.55 mm 6.6 N max 16.6 Tramontana 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:19

