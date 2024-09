Meteo Sciacca, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22°C e i 26°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h. L’umidità sarà contenuta, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, con venti provenienti da Ovest-Nord Ovest a 17,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 24,6°C alle 08:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 26°C. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra 10,8 km/h e 29,6 km/h. L’umidità, in questa fase, si attesterà tra il 61% e il 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 26,3°C alle 10:00, per poi scendere gradualmente fino a 24,2°C alle 17:00. I venti si presenteranno tesi, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 60%, garantendo un pomeriggio gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,7°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 22% al 33%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 5,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a temperature più elevate e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 14.8 NO max 21.4 Maestrale 73 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° Assenti 12.9 NNO max 17.7 Maestrale 76 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° Assenti 11.7 NO max 20.4 Maestrale 67 % 1013 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 27.5 O max 28.4 Ponente 52 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 27.1 O max 28.5 Ponente 55 % 1013 hPa 16 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 22.3 ONO max 25.1 Maestrale 58 % 1012 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 7.7 NO max 10 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 7.4 ONO max 11 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:15

