Meteo Sciacca, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +19,1°C e un vento moderato di 10,5 km/h. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a +22,9°C, mentre l’umidità scenderà al 57%. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i +23,4°C con cielo prevalentemente sereno e vento a 27,1 km/h. La sera porterà nubi sparse e una temperatura di +21°C. Martedì inizierà con pioggia leggera e temperature intorno ai +20,2°C. Le condizioni rimarranno instabili, con umidità elevata e vento sostenuto. Mercoledì e Giovedì si prevede un miglioramento, con temperature che toccheranno i +24°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori attorno ai 10,5 km/h provenienti da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa molto bassa, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +22,9°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19,9 km/h. L’umidità scenderà al 57%, favorendo una sensazione di calore più accentuata.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che toccherà i +23,4°C alle 14:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 27,1 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi al 54%. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà a +21°C entro le 19:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 62%. Verso la fine della serata, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli minimi.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre inizierà con pioggia leggera, con temperature intorno ai +20,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 19,7 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà al 76%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia moderata prevista fino alle ore 09:00. La temperatura si manterrà attorno ai +22°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, fino a 25,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significativi miglioramenti, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si stabilizzeranno sui +22,9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, scendendo a 16,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i +21,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con possibilità di pioggia leggera. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, attestandosi sui 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, creando un clima fresco e umido.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +20,9°C. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 3,2 km/h, e l’umidità si attesterà al 73%.

Durante la mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che passerà a nubi sparse e temperature che saliranno fino a +23,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,9 km/h. L’umidità si ridurrà al 61%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che toccheranno i +24,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si manterrà al 50%, creando condizioni favorevoli per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno a +22,3°C. Il cielo sarà sereno, e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4 km/h. L’umidità si attesterà al 63%, creando un’atmosfera piacevole.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai +21,7°C. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 4,5 km/h, e l’umidità si attesterà al 61%.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che saliranno fino a +23,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,1 km/h. L’umidità si manterrà al 54%, garantendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i +24,2°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si attesterà al 55%.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a +22,5°C. Il cielo sarà sereno, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h. L’umidità si attesterà al 62%, creando un clima piacevole.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio di settimana caratterizzato da pioggia leggera e un successivo miglioramento. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che toccheranno i +24°C. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per Martedì, quando si prevedono condizioni più instabili.

