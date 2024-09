Meteo Scicli, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la giornata, si registreranno lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a rendere l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 28°C intorno alle 12:00. I cieli rimarranno sereni, con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 5%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 28,8°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 27°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione del vento che potrà raggiungere i 30,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, portandosi intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 34% alle 20:00, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature gradevoli e cieli sereni. La giornata di Sabato 28 Settembre si preannuncia quindi ideale per attività all’aperto, con condizioni meteo favorevoli che continueranno anche nei giorni successivi. Si consiglia di approfittare di questo bel tempo prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti atmosferici.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 11 NO max 14.5 Maestrale 77 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 12.6 ONO max 21.1 Maestrale 80 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 15 ONO max 25.9 Maestrale 69 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +29.6° Assenti 22.2 O max 26 Ponente 57 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +29.4° Assenti 25.1 O max 30.3 Ponente 54 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 23.3 ONO max 40.6 Maestrale 62 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° Assenti 13.4 ONO max 22.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 22 poche nuvole +23.5° perc. +24° Assenti 5.3 NNO max 8.3 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:44

