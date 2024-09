Meteo Scicli, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli indicano un Lunedì all’insegna delle piogge intense, con copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +26,8°C. Il vento soffierà forte da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 44km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 6.65mm. Martedì, il tempo migliorerà con cielo sereno e assenza di piogge, temperature stabili intorno ai +22,8°C e vento forte da Ovest – Nord Ovest. Da Mercoledì, il cielo resterà sereno senza precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra +22,9°C e +26,9°C.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Scicli, cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +26,8°C con una sensazione termica di +28,9°C. Il vento soffierà a 8,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 12,4km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da piogge di intensità variabile. Si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con una sensazione termica di +24,3°C. Il vento soffierà a 23,8km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 34,8km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.54mm con un’umidità dell’71%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio continueranno le precipitazioni, con pioggia moderata e forte pioggia. La copertura nuvolosa sarà al 100%. Le temperature oscilleranno tra +21,7°C e +23,7°C con una sensazione termica fino a +24,5°C. Il vento sarà forte, con velocità fino a 44km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 6.65mm con un’umidità del 95%.

Sera: La sera le piogge diminuiranno di intensità, con pioggia leggera e nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà del 69%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,7°C con una sensazione termica di +25,3°C. Il vento soffierà a 24,3km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 36,2km/h. L’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,2°C con una sensazione termica di +23,4°C. Il vento soffierà a 31,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 44,5km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C con una sensazione termica simile. Il vento sarà forte, con velocità fino a 46,4km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra +26,5°C e +26,6°C con una sensazione termica costante. Il vento sarà moderato, con velocità fino a 25,4km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera: La sera il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C con una sensazione termica di +25,1°C. Il vento soffierà a 17,3km/h da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 31,9km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23°C con una sensazione termica di +23,1°C. Il vento soffierà a 12,5km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 15,8km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,9°C con una sensazione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità fino a 12,6km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 67%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra +26,5°C e +26,9°C con una sensazione termica costante. Il vento sarà vivace, con velocità fino a 25,4km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera: La sera il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,9°C con una sensazione termica di +23,1°C. Il vento soffierà a 17,7km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 23,8km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +21,8°C con una sensazione termica di +22°C. Il vento soffierà a 13,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 18,1km/h. L’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C con una sensazione termica simile. Il vento sarà teso, con velocità fino a 29,5km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 61%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra +25,5°C e +26,1°C con una sensazione termica costante. Il vento sarà teso, con velocità fino a 33,6km/h da Ovest. L’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La sera il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,9°C con una sensazione termica di +23,1°C. Il vento soffierà a 17,7km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 23,8km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Scicli, si prevede un inizio settimana con piogge intense il Lunedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo locale.

