Meteo Selargius, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 22,1°C. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente fino a 29,7°C, con un aumento della velocità del vento a 14,6 km/h. Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, raggiungendo un picco di 30,2°C. Sabato 28 Settembre, il cielo passerà a coperto con temperature di 21,8°C e umidità alta. Domenica 29 Settembre, si prevede un clima sereno con temperature che saliranno a 21,9°C e venti sostenuti fino a 33,1 km/h, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,1°C, con una temperatura percepita di 22°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 29,7°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, passando a 14,6 km/h con direzione Sud-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà al 46%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1012 hPa. Questo sarà un momento ideale per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno il picco di 30,2°C alle 14:00. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 22,7 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 44%, e non si prevedono precipitazioni. Sarà un’ottima occasione per godere del sole e delle temperature miti.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,2°C alle 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 11,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1013 hPa. Sarà una serata piacevole, ideale per passeggiate o cene all’aperto.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si evolverà rapidamente verso una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita di 22,3°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 14,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 19,4°C entro le 06:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative. Questo clima potrebbe rendere le attività all’aperto meno piacevoli.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà parzialmente, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,8°C alle 12:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 35,5 km/h, rendendo il clima fresco. L’umidità si attesterà attorno al 40%, e non si prevedono piogge. Sarà un buon momento per attività all’aperto, ma si consiglia di coprirsi adeguatamente.

Nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 17,2°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 25,1 km/h. L’umidità aumenterà fino all’85%, e non si prevedono precipitazioni. Sarà una serata fresca, ideale per stare al chiuso o per eventi al coperto.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà di 25,8 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 48,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Questo clima fresco e ventoso continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature che saliranno a 21,9°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 33,1 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà al 41%, e non si prevedono precipitazioni. Sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 22,7°C alle 14:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 26,2 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 36%, e non si prevedono piogge. Sarà un momento ideale per godere del sole e delle temperature miti.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno a 16,2°C alle 22:00. La velocità del vento si ridurrà a 8 km/h, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa. Sarà una serata piacevole, perfetta per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Selargius si preannuncia variabile, con un Venerdì soleggiato e caldo, seguito da un Sabato più fresco e nuvoloso, e una Domenica che offrirà un clima sereno e piacevole. Sarà un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.