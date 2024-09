Meteo Seveso, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Seveso di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10,2°C e i 19,9°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 23 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. Le condizioni di calma notturna favoriranno un riposo tranquillo.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C entro mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 6,8 km/h, garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 29%. Questo renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a farsi più presenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C, mentre il vento potrà raggiungere i 23 km/h. Non sono previste precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio piacevole, nonostante l’aumento delle nuvole.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 11,4°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 34,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 56%, creando un’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature gradevoli e poche possibilità di pioggia, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 4.6 N max 9.3 Tramontana 68 % 1008 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.5 N max 7.1 Tramontana 70 % 1009 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 2.9 NNO max 10.9 Maestrale 51 % 1009 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +17.5° Assenti 2.9 NNE max 20.1 Grecale 32 % 1009 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +18.4° Assenti 8.2 NE max 21.7 Grecale 34 % 1010 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° Assenti 4.9 NE max 13.6 Grecale 55 % 1013 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +11.5° Assenti 10 N max 24 Tramontana 60 % 1015 hPa 23 nubi sparse +11.4° perc. +10° Assenti 13.4 NNO max 34.3 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

