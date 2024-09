Meteo Siderno, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siderno di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, ma con il passare delle ore il cielo si presenterà sempre più sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da Nord Ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, contribuendo a una sensazione di freschezza nell’aria.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse con una temperatura di +21,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 31,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 49,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +24,3°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità media di circa 29,3 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 48% entro le ore centrali della giornata. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 23,3°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, e i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 28,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%. La pressione atmosferica salirà a 1018 hPa, segnalando una stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,5°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 15,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che le condizioni rimarranno favorevoli anche nei giorni successivi, con un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Siderno.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 3 % 31.7 NO max 49.3 Maestrale 72 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 30.5 NO max 50 Maestrale 58 % 1015 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 24.8 NO max 41.5 Maestrale 56 % 1017 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 26.6 NO max 37.9 Maestrale 47 % 1017 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 31.4 ONO max 40 Maestrale 51 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 28.4 NO max 37 Maestrale 54 % 1017 hPa 18 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 16.5 NO max 27.1 Maestrale 68 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 14.8 NO max 22.8 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:36

