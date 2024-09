Meteo Terni, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Terni si troverà ad affrontare un meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno gradevoli, con valori massimi che raggiungeranno i 25,4°C. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà in piogge leggere durante le ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno tranquille, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 30%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,5 km/h da est. Con il passare delle ore, fino alle prime luci dell’mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 18,9°C entro le 07:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si porteranno fino a 25,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 23%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 47%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 1,7 km/h e i 8,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 60%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 25,4°C alle 13:00 e scendendo gradualmente fino a 20,4°C alle 17:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma inizierà a farsi sentire con un incremento della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76% alle 20:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 16,7°C entro le 23:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,92 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con temperature gradevoli e un cielo che si presenterà sereno al mattino, ma che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle prime ore della giornata, mentre le serate potrebbero riservare sorprese in termini di pioggia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.9° Assenti 3.6 E max 3.5 Levante 95 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +15.3° Assenti 4.4 E max 4.1 Levante 94 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 2.1 E max 3.1 Levante 80 % 1015 hPa 10 poche nuvole +24.5° perc. +24.4° Assenti 6.2 SO max 9.1 Libeccio 52 % 1014 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° prob. 11 % 8.9 SSO max 12.1 Libeccio 47 % 1012 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° prob. 11 % 7.1 SSO max 13.2 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.37 mm 5.7 SSE max 5.8 Scirocco 85 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.41 mm 6 SE max 5.9 Scirocco 95 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:00

