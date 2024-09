Meteo Treviso, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Treviso per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,3°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 23,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse e cielo coperto influenzerà la sensazione di freschezza, con valori di umidità che si manterranno elevati, oscillando tra il 50% e il 100%.

Nel corso della notte, Treviso sperimenterà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93% alle prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, provenienti principalmente da Nord e Nord Est.

La mattina si presenterà con un cielo ancora coperto, ma con un lieve miglioramento rispetto alla notte. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 92%, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. Il vento sarà debole, con intensità che varierà tra 4 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento della copertura nuvolosa, con temperature che toccheranno il picco di 23,1°C intorno alle 13:00. La nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 86% di copertura, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 16°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 100%. Il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 8.5 NNE max 9.9 Grecale 74 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 4.6 NNE max 5.5 Grecale 76 % 1019 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 3.6 N max 4.5 Tramontana 69 % 1019 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 3.2 SSE max 3.7 Scirocco 54 % 1019 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° Assenti 6.4 S max 4.9 Ostro 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.3 S max 12.8 Ostro 66 % 1016 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 1.2 SO max 3.9 Libeccio 71 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.7 N max 3.1 Tramontana 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:03

