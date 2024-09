Meteo Treviso, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà costante e le condizioni di vento non subiranno variazioni significative, continuando a soffiare da nord-est. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono eventi meteorologici rilevanti.

La sera porterà con sé un clima simile, con temperature che si manterranno sui 16,2°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%. Le condizioni di vento continueranno a essere moderate, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno leggermente, ma senza picchi estremi. La situazione climatica suggerisce di prepararsi a giornate simili, con un’attenzione particolare all’umidità e alla copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Treviso

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 3 % 3.6 NNE max 3.7 Grecale 87 % 1012 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 3 % 3 OSO max 3.3 Libeccio 87 % 1012 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 5 % 1 ENE max 1.6 Grecale 81 % 1012 hPa 11 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 5 % 4.5 ENE max 5.6 Grecale 85 % 1013 hPa 14 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 3 % 7.9 NE max 11.2 Grecale 86 % 1011 hPa 17 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 37 % 9.5 NE max 15.3 Grecale 87 % 1010 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 29 % 8.9 NE max 13.3 Grecale 88 % 1010 hPa 23 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 29 % 9.8 NE max 15.2 Grecale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:55

