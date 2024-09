Meteo Treviso, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Treviso si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di meteo prevalentemente sereno, che si trasformeranno in un pomeriggio e una sera con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C a un massimo di 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà l’intera giornata.

Durante la notte, Treviso registrerà un clima con nubi sparse e temperature attorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno all’1:00, portando a un incremento dell’umidità fino al 94%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 7,5 km/h, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 21°C. Tuttavia, a partire da quell’ora, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la velocità del vento varierà tra 6,9 km/h e 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,6°C alle ore 17:00. Le previsioni meteo per questo intervallo di tempo non indicano precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra 5,7 km/h e 9,2 km/h.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un fine settimana che potrebbe riservare sorprese meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.12 mm 6.5 NE max 7.4 Grecale 94 % 1013 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° prob. 33 % 7.6 NNE max 7.8 Grecale 93 % 1013 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° prob. 8 % 8.5 NE max 11.8 Grecale 82 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 37 % 3.1 SE max 2.6 Scirocco 65 % 1014 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 35 % 8.1 SO max 11.7 Libeccio 60 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 41 % 3.9 S max 6.3 Ostro 70 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 29 % 4 ESE max 4.6 Scirocco 81 % 1013 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 17 % 9.1 NNE max 10 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:57

