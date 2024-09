Meteo Treviso, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Treviso si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da una leggera instabilità, che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. Le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con temperature che si attesteranno su valori piacevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 69%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni rimarranno stabili, con una pressione atmosferica di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 07:00. Tuttavia, le temperature cominceranno a salire, raggiungendo i 19,7°C alle 08:00. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a diradarsi, e già dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con temperature che toccheranno i 21,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 24,1°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a sera, con valori che scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 17,8°C alle 18:00. L’umidità rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1021 hPa, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano un Sabato 21 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo favorevole per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 8.7 N max 9.8 Tramontana 70 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 8 NNE max 8.9 Grecale 70 % 1021 hPa 8 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 7.5 NNE max 10.5 Grecale 56 % 1022 hPa 11 nubi sparse +23.4° perc. +22.8° Assenti 14.2 E max 18.6 Levante 42 % 1021 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.2° Assenti 14.5 E max 16 Levante 42 % 1020 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 5.8 SSE max 6.4 Scirocco 62 % 1020 hPa 20 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 4.4 NO max 5.5 Maestrale 65 % 1021 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 8.1 NNE max 8.4 Grecale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.