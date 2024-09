Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 99% nelle ore centrali della giornata, e si prevede una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un cielo non completamente sereno.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 0%, e il vento sarà leggero, proveniente da est. L’umidità si attesterà intorno al 72%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% entro le ore centrali. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 20,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 66%, contribuendo a un’atmosfera umida ma non opprimente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con valori che si aggireranno attorno al 98%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che non supererà il 19%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di 9,8 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa si ridurrà al 36%, e il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia indicano una giornata di Lunedì 16 Settembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.9 E max 6.3 Levante 72 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.6 NNO max 3.1 Maestrale 72 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.6 NO max 5.6 Maestrale 68 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.7 SSE max 2.8 Scirocco 65 % 1012 hPa 12 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 6.9 SSE max 5.3 Scirocco 66 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 19 % 4.9 SO max 6.8 Libeccio 65 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° prob. 19 % 8.4 O max 8.7 Ponente 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 11.2 NNO max 7.5 Maestrale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.