Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura di +18°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’1%, e l’umidità si manterrà al 42%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo un’alta copertura nuvolosa del 85% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a 19,6°C alle 08:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 3 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 22,1°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 38%. Nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono piogge, il che renderà il pomeriggio adatto per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,2°C alle 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa si ridurrà al 11%, permettendo di godere di un cielo più sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia indicano una giornata variabile, ma senza particolari disagi. Le temperature rimarranno gradevoli e non si prevedono precipitazioni. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’inizio della settimana molto promettente per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18° perc. +17° Assenti 12.7 NNO max 12.1 Maestrale 42 % 1015 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +16.7° Assenti 9.7 NNO max 7.9 Maestrale 38 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +16.6° Assenti 9.3 N max 6.7 Tramontana 37 % 1014 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +18.9° Assenti 7.9 SO max 7.5 Libeccio 33 % 1014 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.1° Assenti 14.4 SO max 15.2 Libeccio 37 % 1014 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 17.5 SO max 16.9 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 14.1 OSO max 15 Libeccio 45 % 1015 hPa 21 poche nuvole +20.7° perc. +19.9° Assenti 5.7 ONO max 8.2 Maestrale 44 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:36

