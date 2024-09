Meteo Verbania, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che arriverà fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 58%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 7,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,8°C entro le ore serali. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 10%.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità si manterrà elevata, superando l’88%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più fresca e meno confortevole. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere simili, con cieli coperti e temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° Assenti 7.8 NNO max 7.2 Maestrale 90 % 1022 hPa 3 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 7.8 NNO max 7.8 Maestrale 89 % 1021 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 7.3 NNO max 8.6 Maestrale 85 % 1021 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.1 SE max 3.1 Scirocco 61 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 7.8 SSE max 6.2 Scirocco 55 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 7 % 6.2 S max 6.4 Ostro 63 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 10 % 3.1 ONO max 3 Maestrale 85 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 7 % 6.2 NNO max 5.5 Maestrale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:17

