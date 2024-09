Meteo Vittoria, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vittoria di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,1°C e i 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-est, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, Vittoria continuerà a essere interessata da piogge leggere e moderate. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente nelle prime ore, con accumuli che raggiungeranno i 3,5 mm entro l’alba. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%. I venti saranno deboli, con direzione variabile.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Le piogge continueranno a manifestarsi, anche se con intensità variabile. La temperatura si manterrà sui 19-20°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Solo a partire dalle ore centrali della giornata, si prevede un graduale diradamento delle nubi, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo.

Il pomeriggio porterà un netto cambiamento. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole. La temperatura salirà fino a raggiungere i 21°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. I venti si faranno più vivaci, ma rimarranno comunque contenuti, con velocità che non supereranno i 12 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno drasticamente, portando a un pomeriggio più sereno.

La sera si presenterà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18-19°C. L’umidità rimarrà attorno al 75%, ma le condizioni generali saranno decisamente più stabili rispetto alla mattina. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge e nuvole, il weekend si prospetta con condizioni più favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.32 mm 1.1 ENE max 2.1 Grecale 74 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +20.1° perc. +20.3° 1.22 mm 2.8 SSO max 5.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 7 pioggia moderata +19.4° perc. +19.6° 1.96 mm 6.3 NO max 8.4 Maestrale 88 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.14 mm 7.8 N max 12 Tramontana 77 % 1015 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 21 % 12.1 NE max 19.8 Grecale 75 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 11 % 10.4 NE max 16 Grecale 67 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 6.2 NE max 6.5 Grecale 77 % 1017 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 8.5 NE max 8.6 Grecale 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:57

