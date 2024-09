Monte Bianco: alpinisti in difficoltà sul Dente del Gigante, il vento complica i soccorsi

MeteoWeb

Soccorso alpino valdostano impegnato sulla “Gengiva” del Dente del Gigante, sul versante francese del Monte Bianco, per il soccorso nei confronti di una cordata di alpinisti cinesi in difficoltà. L’allarme è stato ricevuto mediante dispositivo satellitare dal Pghm francese ieri sera che ha richiesto l’intervento in quanto le condizioni meteo non permettono l’avvicinamento in elicottero. Anche sul versante italiano il vento forte in quota impedisce l’impiego dell’elicottero.

Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e soccorritori Sagf procede via terra, dal rifugio Torino e sta raggiungendo il luogo in cui dovrebbero trovarsi gli alpinisti, due persone.

