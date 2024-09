Monte Bianco: salvi i 2 alpinisti bloccati sul Dente del Gigante

MeteoWeb

I due alpinisti cinesi rimasti bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, sono stati raggiunti via terra da una squadra di soccorso. Dopo essere stati messi al riparo in una zona a quota inferiore e al riparo dal vento, saranno trasportati in ospedale per effettuare i necessari accertamenti medici e ricevere le cure del caso. Attualmente, le forti raffiche di vento impediscono il recupero in elicottero della squadra di soccorso, che dovrà quindi provvedere autonomamente al rientro.

