Monte Bianco: riprese le ricerche degli alpinisti dispersi

In accordo con il PGHM francese, il Soccorso Alpino Valdostano riprenderà questa mattina le ricerche di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due italiani dispersi da sabato a causa del maltempo sul Monte Bianco insieme a una coppia di coreani. Verranno effettuati sorvoli in elicottero nella zona in cui si ipotizza possano trovarsi gli alpinisti. Le condizioni meteo consentono le operazioni in sicurezza. Al momento operano i soccorritori francesi, in sopralluogo aereo.

