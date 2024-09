Morfina: scoperto il segreto del sollievo dal dolore

MeteoWeb

La morfina, uno degli analgesici più potenti conosciuti, è da sempre un’arma a doppio taglio nella lotta contro il dolore. Da un lato, è capace di alleviare sofferenze intense che pochi altri farmaci riescono a controllare; dall’altro, i suoi effetti collaterali e il potenziale di dipendenza rendono il suo uso una scelta difficile per medici e pazienti. Recentemente, una nuova ricerca ha fatto luce sul meccanismo d’azione della morfina nel cervello, aprendo la strada a terapie più sicure ed efficaci.

Il meccanismo nascosto della morfina

Per molto tempo, il modo esatto in cui la morfina allevia il dolore è rimasto poco chiaro. Oggi, grazie al lavoro di un team di ricercatori del Karolinska Institutet, siamo più vicini a comprendere questo processo complesso. Gli scienziati hanno individuato un gruppo specifico di neuroni nel cervello, situati nel midollo rostrale ventromediale (RVM), che giocano un ruolo cruciale nell’effetto analgesico della morfina. Questi neuroni formano quello che i ricercatori chiamano “l’ensemble della morfina“.

Quando la morfina entra nel sistema, questi neuroni si attivano insieme, generando una sorta di “sinfonia” che produce sollievo dal dolore. Utilizzando tecniche avanzate, i ricercatori sono riusciti a “catturare” questi neuroni nei modelli animali e a manipolarli sinteticamente.

L’effetto di queste manipolazioni è stato sorprendente: disattivando artificialmente questi neuroni, l’effetto analgesico della morfina è scomparso del tutto. Al contrario, riattivandoli, il sollievo dal dolore è stato ripristinato. È come se i ricercatori avessero scoperto l’interruttore che controlla il dolore nel cervello.

Connessioni al midollo spinale

Il ruolo di questi neuroni, tuttavia, non si limita al cervello. Essi si collegano direttamente a neuroni inibitori nel midollo spinale, creando un ponte tra il cervello e la spina dorsale. Questi neuroni inibitori rallentano la trasmissione dei segnali del dolore lungo il midollo spinale, fungendo da barriera e impedendo che i segnali dolorosi raggiungano il cervello.

Questo meccanismo potrebbe spiegare perché la morfina è così efficace nel bloccare il dolore, ma solleva anche domande cruciali su come possiamo sfruttare queste scoperte per ridurre i rischi associati al suo uso.

Nonostante la sua efficacia, la morfina rimane un farmaco ad alto rischio. Come spiega il professor Patrik Ernfors, primo autore dello studio: “È stato difficile trovare strategie per trattare il dolore senza innescare questi pericolosi effetti collaterali”. Comprendendo come la morfina agisce a livello neuronale, i ricercatori sperano di sviluppare nuovi approcci che possano mantenere la sua efficacia analgesica riducendo al minimo i rischi di dipendenza e altri effetti collaterali.

“Lo studio è importante perché la conoscenza del percorso neurale e delle cellule coinvolte potrebbe spiegare come la morfina possa avere un effetto analgesico così potente,” aggiunge Ernfors. “Potrebbe anche fornire informazioni su come questi processi differiscono da quelli che inducono la sensazione di euforia, benessere e dipendenza.”

