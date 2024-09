NASA rinvia il lancio di ESCAPADE verso Marte al 2025 per evitare costi extra

MeteoWeb

La NASA ha deciso di posticipare al 2025 il lancio della missione ESCAPADE, che avrebbe dovuto raggiungere Marte a bordo del nuovo razzo New Glenn di Blue Origin. La decisione è stata presa dopo una revisione delle preparazioni e delle discussioni con diversi enti, tra cui la Federal Aviation Administration e l’organizzazione per la sicurezza Space Launch Delta 45.

L’agenzia spaziale ha spiegato che il rinvio serve a evitare costi aggiuntivi e problemi tecnici che potrebbero insorgere nel caso di un ritardo del lancio, come la necessità di rimuovere il carburante dai veicoli spaziali. L’opzione più vicina per il lancio è ora prevista per la primavera del 2025.

Il razzo New Glenn, comunque, non resterà inattivo fino ad allora. Blue Origin ha annunciato che anticiperà il suo 2° volo (originariamente previsto per dicembre) a novembre, portando in orbita la tecnologia Blue Ring, che fornirà servizi logistici e di calcolo nel cosmo.

ESCAPADE invierà due sonde, Blue e Gold, nell’orbita di Marte per studiare la risposta del pianeta alle condizioni meteo spaziali. Nonostante il ritardo, la NASA resta fiduciosa sul successo della missione da 80 milioni di dollari, che contribuirà a comprendere meglio l’atmosfera di Marte, utile per future esplorazioni spaziali.

