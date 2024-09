Novità: Apple Presenterà oggi i nuovi modelli di iPhone 16

MeteoWeb

L’attesa per gli appassionati della mela è giunta al termine, oggi alle 19 ora italiana avrà inizio il tradizionale evento Apple dal titolo “It’s Glowtime” all’interno del quale verranno svelate e descritte tutte le versione del nuovo smartphone di casa Apple. L’evento sarà trasmesso in live streaming sul sito Web e sul canale YouTube di Apple oltre che tramite l’app Apple TV sui dispositivi supportati.

Le prime indiscrezioni confermano che il nuovo smartphone sarà distinto in quattro modelli ovvero: 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Nulla invece è trapelato circa la data di uscita dei nuovi modelli anche se c’è chi nell’ambiente scommette sulla settimana successiva alla presentazione o comunque entro il 20 settembre.

iPhone Pro e iPhone Pro Max

Partendo dai modelli di punta della casa di Cupertino iPhone Pro e iPhone Pro Max, nonostante tutte le caratteristiche ufficiali siano gelosamente tenute segrete fino alla presentazione, numerose indiscrezioni sembrano protendere per un aumento delle dimensioni dei due dispositivi e delle rispettive capacita del comparto fotocamere con l’introduzione di una lente con zoom ottico 5x Tetraprism.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Per quanto riguarda i due modelli di “base” iPhone 16 e iPhone 16 Plus entrambi dovrebbero mantenere dimensioni e design simili a quelli dei modelli precedenti, ovvero iPhone 15 e 15 plus. Uno dei cambiamenti più attesi potrebbe essere quello che riguarda la disposizione delle fotocamere che passerà da diagonale a verticale. Il comparto fotocamere non dovrebbe subire modifiche significative anche se non sono da escludersi dei miglioramenti delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Sembra inoltre essere prevista anche su questi iPhone l’introduzione del pulsante “Azione”, già presente sui modelli pro dello scorso anno. Questo pulsante sostituisce quello per impostare la modalità silenziosa, andando però ad attivare altre funzioni diverse come torcia, fotocamera e altre funzioni integrabili da app di terzi.

I colori dei nuovi iPhone

Grande attesa degli appassionati anche per i colori che contraddistingueranno i nuovi dispositivi della mela che secondo gli esperti potrebbero essere nero, verde, rosa chiaro, blu e, probabilmente anche una versione bianca che andrà a sostituire quella gialla degli iPhone15.

I nuovi chip A18

Con riferimento alle prestazioni i nuovi iPhone 16 saranno probabilmente dotati di un nuovo processore A18 che garantirà miglioramenti diretti a supportare al meglio le funzionalità di Apple Intelligence in iOS 18. Le funzioni basate sull’IA saranno supportate anche grazie ad un incremento della RAM a 8GB.

