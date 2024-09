Nuovi casi di Peste Suina tra Piemonte e Liguria: salgono a 1.689 le positività

MeteoWeb

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha recentemente diagnosticato cinque nuovi casi di peste suina africana (PSA), portando il totale dei casi positivi a livello nazionale a 1.689.

La situazione in Liguria e Piemonte

In Liguria, sono stati confermati quattro nuovi casi di PSA, tutti riscontrati in cinghiali selvatici. Questo incremento porta il totale dei casi nella regione a 1.022. Le nuove positività sono state rilevate in provincia di Genova: un caso a Ne, dove il totale sale a sei, tre casi a Sant’Olcese, che raggiunge così undici casi complessivi, e uno a Sori, che conta ora tre casi.

In Piemonte, invece, non sono stati segnalati nuovi casi tra i cinghiali. Tuttavia, un nuovo focolaio è stato identificato in un allevamento suinicolo nel comune di Novara. Questo caso si aggiunge ai quattro focolai precedentemente individuati in altre zone del Piemonte: due a Trecate, uno a Vinzaglio e uno a Lignana.

Con il recente focolaio nell’allevamento di Novara, il numero totale di casi accertati in Piemonte sale a 667, includendo anche i cinque focolai negli allevamenti suinicoli. Inoltre, l’espansione del contagio ha raggiunto un totale di 160 comuni piemontesi in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

