Nuovo record spaziale: 19 persone in orbita attorno alla Terra

L’11 settembre 2024 è stata una giornata storica per l’esplorazione spaziale, con un numero record di persone in orbita attorno alla Terra: ben 19. Il lancio di 3 astronauti a bordo della capsula russa Soyuz ha permesso di raggiungere questo nuovo traguardo. La navetta ha portato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Don Pettit della NASA e i cosmonauti Alexey Ovchinin e Ivan Vagner, che si sono uniti ai 9 membri già presenti sulla stazione orbitante (immagine in alto).

Attualmente, oltre alla ISS, ci sono anche 3 astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong e 4 astronauti su una navetta Crew Dragon della missione privata Polaris Dawn. Quest’ultima si è già distinta per avere portato gli astronauti più lontano dalla Terra dal programma Apollo e oggi è in programma la prima passeggiata spaziale privata.

Il precedente record di persone in orbita era di 17, stabilito lo scorso anno. Questo aumento del numero di persone nello Spazio riflette il crescente interesse globale per l’esplorazione spaziale e il ruolo sempre più rilevante delle missioni private.

