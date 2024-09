Polaris Dawn, oggi la prima storica passeggiata spaziale privata: ecco come vederla in diretta

MeteoWeb

Oggi, 12 settembre, assisteremo a un evento storico: la prima passeggiata spaziale effettuata da privati. Jared Isaacman e Sarah Gillis, membri della missione Polaris Dawn, saranno i protagonisti di questa pionieristica attività extraveicolare (EVA), che verrà trasmessa in diretta per chiunque voglia seguire l’impresa.

La missione Polaris Dawn, composta da quattro astronauti, è stata lanciata in orbita terrestre il 10 settembre con a un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il clou della missione sarà la passeggiata spaziale, che inizierà alle 11:58 ora italiana e durerà circa 2 ore, dal momento della depressurizzazione della capsula Crew Dragon fino alla sua ripressurizzazione. SpaceX trasmetterà le immagini in diretta a partire da un’ora prima dell’inizio delle operazioni (qui il link dove seguire le operazioni).

Un aspetto particolarmente innovativo di questa EVA è che la capsula Crew Dragon non è dotata di un’unità di decompressione (airlock). Ciò significa che l’intero interno della capsula sarà esposto al vuoto dello Spazio durante la passeggiata. Tutti e 4 i membri dell’equipaggio, tra cui Isaacman, Gillis, Scott “Kidd” Poteet e Anna Menon, indosseranno nuove tute spaziali EVA sviluppate da SpaceX.

Solo Isaacman e Gillis usciranno dalla capsula, uno alla volta, e ciascuno rimarrà all’esterno per circa 15-20 minuti. Durante la passeggiata, entrambi gli astronauti manterranno un contatto costante con la Crew Dragon, utilizzando ad esempio corrimano “Skywalker“. “Non ci metteremo a fluttuare liberamente nello Spazio“, ha dichiarato Isaacman durante una conferenza stampa pre-lancio il 26 agosto.

L’obiettivo principale di questa passeggiata spaziale è testare le nuove tute spaziali EVA di SpaceX, sviluppate internamente dall’azienda e destinate a essere utilizzate in future missioni in orbita terrestre e oltre. “Non ci sfugge l’importanza di questo test,” ha affermato Isaacman. “Magari fra dieci versioni evolute di questa tuta, qualcuno potrebbe indossarne una simile per camminare su Marte. È un onore immenso avere l’opportunità di testarla durante questo volo“.

La missione Polaris Dawn segna un ulteriore passo avanti nell’esplorazione dello Spazio e apre nuove possibilità per l’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre.

