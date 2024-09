Oggi 14 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione in Ogliastra e a Furtei

MeteoWeb

Anche oggi la Sardegna ha fatto i conti con gli incendi, 14 secondo i dati del bollettino del Corpo forestale. Il rogo più grave è quello avvenuto nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra, dove le fiamme hanno percorso 20 ettari di boschi prima di essere domate. In realtà, l’incendio in questione è divampato ieri sera, ma le operazioni di spegnimento si sono protratte oltre il primo pomeriggio di oggi, mentre quelle di bonifica sono ancora in corso. Sul posto, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti un elicottero dalla base di San Cosimo e il “super puma” proveniente da Fenosu. Dalle prime luci dell’alba sono intervenuti sull’incendio, a rotazione, tre Canadair della flotta aerea nazionale.

Grosso incendio anche a Furtei, nel Sud Sardegna, dove è stato richiesto l’intervento di un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. A terra hanno operato una squadra dei Vigili del Fuoco di Mandas, una squadra di Forestas del cantiere di Monastir e una di volontari di Serrenti. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo sono terminate alle 13.

Allerta incendi arancione in alcune zone domani

Per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre, la Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato una nuova allerta incendi. Codice arancione con pericolosità alta sul settore nordorientale dell’isola e su quello meridionale, inclusa la zona di Cagliari; codice giallo sul resto del territorio.

Sotto l’allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.

