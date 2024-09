Incendio in Ogliastra in bonifica: bruciati 20km di bosco

MeteoWeb

È in fase di bonifica il vasto incendio che imperversa da ieri sera, tra Jerzu e Cardedu, in Ogliastra (Sardegna). Il rogo ha percorso una ventina di chilometri di territorio boschivo. Le forze in campo del Corpo Forestale, dell’Agenzia Forestas e dalla Protezione Civile della Sardegna, stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area, con gli ultimi lanci di estinguente dai due elicotteri della flotta regionale, il Super Puma e l’elicottero della base San Cosimo, mentre i due Canadair, che hanno operato tutta la mattina, sono rientrati alla base. Al lavoro anche diverse squadra a terra della Protezione Civile lungo tutto il perimetro lambito dalle fiamme.

