Vasto incendio in Ogliastra, Canadair in azione

MeteoWeb

Un vasto incendio divampa da ieri in Ogliastra nel territorio tra Jerzu e Cardedu. Stamattina si solo alzati in volo un Canadair e 2 elicotteri del Corpo Forestale regionale per controllare le fiamme. L’incendio, che sta avanzando su una zona molto impervia spinto dalla raffiche di maestrale, per tutta la notte è stato monitorato dalle squadre a terra della Protezione civile e del Corpo Forestale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.