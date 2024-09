Brutale ondata di caldo in California: minime di +35°C in montagna!

Un’ondata di caldo soffocante sta arroventando parti della California meridionale con temperature di almeno +38°C durante il giorno e un caldo implacabile anche durante la notte. Alcune aree nelle montagne di Santa Monica non sono scese sotto i +35°C durante la scorsa notte! La Simi Valley si è mantenuta tra i +27 e i +32°C dopo il tramonto e gran parte del resto della contea di Los Angeles è rimasta tra i +21 e i +24°C, secondo il National Weather Service.

Oggi è atteso il picco dell’ondata di caldo, con temperature roventi in alcune parti della contea di Los Angeles. Si prevede che saranno battuti alcuni record di caldo. I valori parziali di oggi indicano picchi di +43-44°C.

Ieri, giovedì 5 settembre, il termometro ha segnato +49,4°C a Indio, battendo il record giornaliero di +48,9°C stabilito durante un’ondata di calore simile nel 2020. L’aeroporto di Burbank ha eguagliato il record di temperatura più alta di sempre di +45,4°C stabilito nel 2018 e nel 2020.

It was an extremely warm night across the Southland. Some areas in the Santa Monica Mountains didn’t drop below 95°!! Please take care of yourselves and avoid any strenuous activities during this extreme heat wave. #LAHeat #CAwx pic.twitter.com/v9UilLSknG

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 6, 2024