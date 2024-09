Perché dimentichiamo le cose a cui stavamo pensando?

MeteoWeb

Ti è mai capitato di entrare in una stanza e dimenticare il motivo per cui sei entrato, o di avere un pensiero così chiaro in mente da poco e poi ritrovarlo completamente svanito? Questi fenomeni, sebbene frustranti, sono in realtà il risultato di come il nostro cervello gestisce le informazioni. La perdita di un pensiero che stavamo appena elaborando può sembrare un mistero, ma la scienza ha alcune spiegazioni affascinanti su ciò che accade quando dimentichiamo qualcosa che avevamo solo in mente.

La struttura della memoria umana

Per comprendere il perché dimentichiamo, è essenziale capire la complessità della memoria umana. “La memoria non è solo una cosa,” afferma Susanne Jaeggi, professoressa di psicologia alla Northeastern University. “Ci sono componenti molto diversi della memoria e sono anche correlati a diversi processi cognitivi.”

Tra i diversi tipi di memoria, due sono particolarmente rilevanti per il nostro argomento: la memoria a lungo termine e la memoria di lavoro. La memoria a lungo termine si riferisce a una vasta gamma di ricordi che includono conoscenze, esperienze e abilità immagazzinate per periodi che variano da ore a una vita intera. D’altro canto, la memoria di lavoro è il “blocco da disegno del pensiero cosciente“, come la descrive Earl K. Miller, professore di neuroscienze al MIT. Questa memoria tiene in gioco pensieri e informazioni per pochi secondi o minuti alla volta, permettendo così di gestire compiti e prendere decisioni immediate.

La memoria di lavoro

La memoria di lavoro ha una capacità limitata. Gli psicologi stimano che possiamo tenere solo da quattro a sette “pezzi” di informazioni simultaneamente. Ogni nuovo input – che si tratti di un’informazione, un pensiero o un dato sensoriale – compete per l’attenzione del nostro cervello. A causa di questa limitazione, è facile che un pensiero venga perso nel caos informativo. “Il cervello rimbalza da un’idea all’altra,” spiega Miller, “rendendo più probabile che una si perda nella confusione.”

Inoltre, la memoria di lavoro tende a “cancellare” rapidamente informazioni non essenziali per fare spazio a nuovi dati. Se i pensieri non vengono trasferiti nella memoria a lungo termine – un processo noto come consolidamento – essi svaniscono dal nostro pensiero cosciente. Questo processo è particolarmente cruciale perché, senza il consolidamento, i pensieri appena elaborati non hanno la possibilità di diventare ricordi stabili.

Il ruolo dell’attenzione e il multitasking

La capacità di gestire diversi pensieri simultaneamente è limitata. Il cervello deve costantemente “destreggiarsi” tra i vari input, un compito che richiede uno sforzo cosciente e attenzione. Questa funzione è coordinata dalla corteccia prefrontale, una regione del cervello associata all’apprendimento complesso, al processo decisionale e al ragionamento. Se l’attenzione viene deviata, il cervello potrebbe perdere traccia dei pensieri precedenti. “Lascia cadere una delle ‘palle’, ed è per questo che dimentichi le cose,” dice Miller.

La difficoltà nel mantenere l’attenzione e la memoria di lavoro è accentuata da fattori come la mancanza di sonno, l’uso di alcol e altre sostanze, e l’età. La memoria di lavoro raggiunge il suo picco durante i vent’anni e inizia a declinare con l’età avanzata.

Strategie per migliorare la memoria

Se ti trovi spesso a dimenticare pensieri o idee, ci sono alcune strategie che possono aiutarti a gestire e migliorare la tua memoria di lavoro. Miller consiglia di evitare il multitasking, sottolineando che ciò che viene percepito come multitasking è in realtà una forma di giocoleria cognitiva che aumenta la probabilità di oblio. Concentrarsi su un compito alla volta può migliorare la tua capacità di mantenere e richiamare i pensieri.

Quando un pensiero sembra svanito, Jaeggi suggerisce di “ricreare il contesto“. Ritornare nella stanza dove si stava pensando o ripercorrere i passaggi mentali precedenti può fornire indizi sufficienti per rievocare il pensiero smarrito. Questi accorgimenti possono dare al cervello un impulso per recuperare il pensiero prima che scompaia del tutto.

