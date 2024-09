Presentato Nightjet, il nuovo treno che collega Roma con Vienna e Monaco

MeteoWeb

Presentato, al binario 1 della stazione di Roma Tiburtina, il treno Nightjet di ultima generazione che collega Roma con Vienna e Monaco di Baviera. Il collegamento è effettuato grazie alla cooperazione tra Trenitalia (Gruppo FS) e la compagnia ferroviaria austriaca ÖBB.

All’evento di presentazione hanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Donnarumma; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi; il Membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB-Personenverkehr AG, Sabine Stock; e l’Ambasciatore Austriaco in Italia, Martin Eichtinger.

Con il nuovo treno Nightjet, il collegamento Euronight parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17:25 con fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben, Bruck an der Mur e arrivo a Vienna alle 9:04 del giorno successivo. A Villaco, parte del treno prosegue per Monaco di Baviera, arrivando a destinazione alle 9:22 del mattino.

In direzione opposta, il Nighjet parte da Monaco di Baviera alle 20:10 e da Vienna alle 19:18. Si ricongiunge a Villaco all’1:03 per poi proseguire verso Roma con fermate a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. L’arrivo a Tiburtina è alle 11:05.

Il Nightjet di ultima generazione è composto da due sezioni, una da e per Vienna e l’altra da e per Monaco di Baviera, di sette carrozze ciascuna. Ha una capacità totale di 500 posti.

