Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le condizioni meteo di Venerdì 13 Settembre a Aci Catena si presenteranno favorevoli, con temperature piacevoli e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La brezza vivace proveniente da Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole. Con l’abbassarsi della temperatura, l’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima confortevole.

Nella mattina, i cieli rimarranno sereni, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 15% di nuvole nel cielo. La velocità del vento si manterrà tra i 17 e i 20 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 43% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della stabilità atmosferica, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo il clima gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 21°C. I cieli rimarranno sereni, offrendo un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività all’aperto. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma continuerà a mantenere una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 12.6 OSO max 19.2 Libeccio 60 % 1012 hPa 3 poche nuvole +22° perc. +21.7° Assenti 17.9 O max 31.4 Ponente 59 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 4 % 18.1 O max 31.2 Ponente 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° prob. 23 % 20 O max 37.4 Ponente 47 % 1011 hPa 12 poche nuvole +28.2° perc. +28° prob. 19 % 15.8 O max 32.3 Ponente 42 % 1011 hPa 15 poche nuvole +27.7° perc. +27.6° Assenti 10.3 ONO max 22.7 Maestrale 43 % 1010 hPa 18 poche nuvole +23.8° perc. +23.5° Assenti 16.6 ONO max 23.7 Maestrale 46 % 1012 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 17.6 ONO max 26.9 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

