Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani domenica 15 settembre

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Acri si presenteranno con un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto, caratterizzate da temperature fresche e una leggera brezza. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,5°C, mentre nella mattina si assisterà a un aumento, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 46%. Le temperature percepite si manterranno tra i 8,4°C e i 8,7°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 28%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 98% intorno alle 13:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà attorno ai 15 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, con una diminuzione della temperatura percepita. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 61%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 63% e il 77%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e cielo prevalentemente coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 12°C e i 20°C. Gli amanti del clima fresco troveranno in questa settimana un’ottima opportunità per godere di passeggiate all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.5° perc. +8.7° prob. 28 % 6.7 S max 6.2 Ostro 81 % 1015 hPa 3 nubi sparse +9.3° perc. +7.9° prob. 8 % 9.4 S max 8.4 Ostro 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° prob. 8 % 9.2 SSO max 14.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18° prob. 10 % 12.8 OSO max 18.5 Libeccio 43 % 1013 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° prob. 6 % 16.2 O max 18.9 Ponente 36 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +17.3° Assenti 11.8 OSO max 11.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° Assenti 8.7 S max 7.8 Ostro 67 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 9.1 S max 9.2 Ostro 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:58

