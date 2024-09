Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 14 Settembre a Agropoli si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco durante le ore centrali del giorno. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevede un ritorno delle precipitazioni, seppur di intensità contenuta.

Nella notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 51%. La temperatura si aggirerà intorno ai 18,1°C, con una temperatura percepita di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 20,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e si registreranno piccole quantità di pioggia, circa 0,62 mm.

Durante la mattina, il meteo subirà un cambiamento, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a nubi sparse. La temperatura salirà fino a 22,3°C intorno alle 11:00, con una temperatura percepita simile. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 45%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 4,8 km/h e 11,1 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un ulteriore aumento della temperatura che toccherà i 22,1°C. La situazione rimarrà stabile, con una leggera brezza e una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 12%. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 19,3°C.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, e la velocità del vento rimarrà moderata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, e si registreranno ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni mostrano un’alternanza di condizioni meteo, con un miglioramento temporaneo durante la mattina di Sabato, seguito da un ritorno delle piogge nel pomeriggio e in serata. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare instabilità, con la possibilità di ulteriori precipitazioni. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.62 mm 20.5 ONO max 25.7 Maestrale 73 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.18 mm 16.2 NO max 22.5 Maestrale 72 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.1 mm 7.7 NNE max 11.6 Grecale 72 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° prob. 2 % 1.7 NO max 3.9 Maestrale 52 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.7° prob. 8 % 13.6 O max 11 Ponente 44 % 1012 hPa 15 poche nuvole +21.8° perc. +21.3° prob. 12 % 17.7 ONO max 14.6 Maestrale 49 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.34 mm 8 N max 15.2 Tramontana 65 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° prob. 13 % 8.8 ENE max 11.7 Grecale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

