Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno poche variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, le previsioni del tempo evidenzieranno un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 70% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,3 km/h, con direzione est-nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a una velocità di circa 13,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente fino a 19,8°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si manterrà elevata, con valori che toccheranno il 99%. Anche la velocità del vento diminuirà, passando a 6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,9°C. Il cielo rimarrà coperto e la copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 84%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Agropoli suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 9.3 ENE max 9.6 Grecale 62 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 6.9 E max 7 Levante 59 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.5° Assenti 3.7 E max 4.5 Levante 55 % 1013 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +21.4° Assenti 7.3 ONO max 11.1 Maestrale 40 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22° Assenti 13.1 ONO max 12.8 Maestrale 40 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° Assenti 10.1 ONO max 10 Maestrale 44 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 3.7 NNO max 6.4 Maestrale 55 % 1014 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 5.2 ENE max 5.5 Grecale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

