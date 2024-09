Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 99%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si alzeranno fino a 20,4°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,1°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La ventilazione continuerà a essere sostenuta, con intensità che si manterrà attorno ai 28,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 52%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

La sera porterà un ulteriore schiarimento, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 3%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con poche variazioni significative, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 38 % 22.6 NNO max 32.3 Maestrale 71 % 1017 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 25 % 21.4 NNO max 32.8 Maestrale 69 % 1016 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 31 % 22.6 NNO max 33.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 12 % 22.4 NNO max 33 Maestrale 61 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° prob. 4 % 27.3 N max 34.5 Tramontana 51 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 26.4 N max 33.4 Tramontana 54 % 1015 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° Assenti 22.9 NNO max 33.3 Maestrale 66 % 1016 hPa 21 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° prob. 6 % 20.3 NNO max 31.6 Maestrale 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.